Partij voor de Dieren-pionier Rinie van der Zanden nimt ôfskied fan Steaten

Yn de Steaten wie frou Van der Zanden yn alle gefallen in tige respektearre en hurd wurkjend steatelid. Ek op har lêste steategearkomste kaam se mei ynhâldlike bydrages oer útienrinnende ûnderwerpen lykas wetterkwaliteit, mobiliteit en it Fryske fytsbelied.

Hurdfarren is skealik

De ôfrûne jierren kaam se yn de steaten faak op de tekst oer ûnderwerpen as de mûzepleach, it fergassen fan guozzen, yntinsive feehâlderij en it hurdfarren op de Burgumer Mar. De proef mei it hurdfarren op dizze mar fynt frou Van der Zanden 'buitengewoon onverstandig'. Se begrypt dêrom ek neat fan de yntinsje fan Deputearre Steaten om te ûndersykjen oft de proef ek nei in krityske útspraak fan de rjochter troch te setten is. "Dat snelvaren is enorm schadelijk voor de roerdomp. Maar wie spreekt er voor de roerdomp? Daarvoor ben ik in de politiek gegaan."

Ko betankje foar har tsjinsten

It provinsjaal bestjoer soe mear yn petear gean moatte mei de biologysk-dynamyske boeren yn Fryslân, is frou Van der Zanden fan betinken. "Die gaan respectvol om met bodem, natuur en dieren. Ze bedanken een koe ook voor hun bijdrage als een koe weggaat. Zo hoort het ook. Een koe is een levend wezen en geen productiemiddel."

Minder bestridingsmiddels

Van der Zanden hat har yn de Fryske polityk bot ynspand foar in lânbou mei minder bestridingsmiddels en mear krûderike greiden. De ôfrûne jierren gie der neffens har in soad mis yn de Fryske lânbou, benammen doe't it molkkwotum ôfskaft waard en in soad melkfeehâlders útwreiden en dêrtroch tefolle stront en fosfaat produsearren.