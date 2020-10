Longdokter: "Het raakt me dat mensen met corona alsnog de straat op gaan"

Meitsje jo je soargen oer de oprinnende oantallen?

"Ik maak me best wel zorgen, het is al weer fors aan het oplopen. In principe is er geen ruimte voor coronapatiënten, in het MCL is het zo dat we een speciale afdeling hebben geopend, maar dat betekent dat we meer verpleegkundigen van andere afdelingen daar nodig hebben. Iedereen bereidt zich voor op een winter hard werken, misschien nog wel langer. Luchtweginfecties nemen in de zomer vaak af, dat hebben we ook met corona gezien, maar de zomer is op dit moment ver weg."

As je in positive test hawwe, hoelang binne je dan besmetlik?

"Je moet je realiseren dat de inzichten soms met de week kunnen veranderen. De meest actuele richtlijnen staan op de site van het RIVM. Waar het op neerkomt is wanneer je een positieve test hebt, dat je met de GGD overlegt over jouw individuele afspraken. De regel is 10 dagen quarantaine. Op het moment dat je helemaal geen klachten meer hebt, dan kun je daarna overleggen met de GGD of je weer uit quarantaine kan."

Wat is it ferskil tusken in mûlkapke en in mûlnoaskapke?

"Wil je een goed kapje hebben, dan moet die zowel over je neus en als over je mond heen gaan, want door beide adem je in en uit. Wat ik zelf met mijn bril doe: zo'n mondkapje met elastiekje kun je kruisen voor je oren, dan heb ik het idee dat je meer trekkracht hebt over het gebied bij je neus en dat-ie dan beter werkt met een bril."