Coronabesmetting by shorttrackploech; part fan de sporters yn karantêne

Shorttracker Sjinkie Knegt sei earder op de dei al dat er it ûnferantwurde fynt dat der dit wykein wedstriden yn de Invitation Cup op It Hearrenfean riden wurde. By dizze tariedingswedstriid komme riders út Nederlân, België, Poalen en Letlân byinoar.

Sjinkie Knegt hat gjin klachten, mar is dúdlik yn wat er fynt. "De Cup moat net trochgean, dat liket my net handich om bûtenlanners nei Thialf komme te litten. Je witte net wat je binnenhelje, je moatte it risiko op besmettingen net fergrutsje." Knegt giet ek yn karantêne en docht dit wykein dus ek net mei oan de Invitation Cup.

Knegt hat him noch net ôfmeld foar de wedstriid. Bûnscoach Otter tinkt dat it toernoai gewoan trochgean kin. As de medyske stêf der betrouwen yn hat, slút hy him dêrby oan. Neffens Knegt binne de riders net heard yn wat se wolle. "De KNSB moat in liedende rol pakke fyn ik."

De Cup wurdt fan freed oant en mei snein hâlden op Thialf.