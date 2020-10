"Skoallen slute is lêste maatregel tsjin coronafirus"

De oprop fan de saakkundigen om skoallen te sluten hat wol foar wat ûnrêst soarge, mar it is totaal net oan de oarder. "We zien ook dat onder het percentage besmettingen onder onderwijspersoneel niet anders is dan bij mensen buiten het onderwijs."

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân binne wol in soad besmettingen. "Dat houden we goed in de gaten. Als er in een bepaalde klas wel meer besmettingen zijn, dan hebben we daar scenario's voor." En dy senario's binne dus wat oars as it sluten fan de skoallen: "Dan willen we in eerste instantie alleen die klas naar huis sturen, niet de hele school. Die willen we graag openhouden, want hetzelfde scenario als in maart zou jammer zijn."

Heale klassen of om en om

Op it Bogerman falt it noch ta mei de besmettingen. "We hebben net een herfstvakantie gehad. De afgelopen dagen hebben we direct gekeken of er meer besmettingen waren, maar dat viel mee."

As der wol wat gebeure moat, dan hat Leijenaar ek wol ideeën. "Bijvoorbeeld niet hele klassen op school, maar halve. Dan krijgt de andere helft online les. Dat doen we nu nog niet, maar daarop zijn we ons wel aan het voorbereiden. Een andere mogelijkheid is om de ene dag klas A thuis te houden en de dag erna klas B."