Gjin subsydzje mear foar âld-papier yn Súdwest-Fryslân: it kin net mear út

Súdwest-Fryslân hat wol besletten de partijen yn 'e mjitte te kommen mei in beëinigingsregeling. Dat betsjut dat de subsydzje de kommende trije jier ôfboud wurdt. Yn 2021 krije dy ferieningen of ynstellingen noch 75 persint útbetelle fan it bedrach dat sy yn 2020 krigen, yn 2022 noch 50 persint en yn 2023 noch 25 persint. Dêrnei hâldt it op.

De gemeente ferwachtet yn 2020 noch goed 120.000 euro út te beteljen oan de ynsammelders. Dy meie sels beslisse oft sy noch trochsette wolle of net. "Maar door de sterk gedaalde oud-papierprijs en de oplopende kosten denk ik niet dat inzamelen nog wel de moeite loont," jout wethâlder Erik Faber oan.

Neffens him hat al sa'n 60 persint fan de húshâldens yn de gemeente in papierkontener, de oare 40 persint sil ek ien brûke moatte as de ynsammelders ophâlde.