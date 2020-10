Studinten meitsje harren soargen oer Fryske Akademy: "goed ûndersyk is dreech"

De lêste trije direkteuren fan de Akademy binne net goed fuortgien, seit Prins, en de finansjele situaasje wie net op oarder. Dat lêste is ûnderswilens wol goed en no wurdt it tiid dat der in goede direkteur beneamd wurdt. Dat moat ien wêze mei 'in dúdlike fyzje op de rol dy't de Akademy spylje moat yn de Fryske wittenskip en de Fryske mienskip', sa stiet te lêzen yn it brief fan de studinten oan de provinsje.

Yn in earste sollisitaasje-omgong waarden alle gadingmakkers ôfwiisd omdat der gjin 8+-kandidaat by siet. Prins seit dêroer: "Ik bliuw efkes yn studintetaal: Op in stuit is it wichtiger datst in tentamen hellest, al is dat mei in 7."