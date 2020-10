Fruitbeammen opnij fergees ôf te heljen yn Heech

Plan Boom is in lanlik projekt fan de miljeufederaasjes en de lânskippen om de kommende trije jier úteinlik yn totaal tsien miljoen beammen yn Nederlân te plantsjen. Yn Fryslân is it de bedoeling om 700.000 beammen te plantsjen. Dit wurdt dien yn oparbeidzjen mei minsken dy't grûn flakby natuergebieten hawwe. Mar ek boargers mei in eigen tún of lokale oerheden mei stikken grûn kinne meidwaan.

Om mei te dwaan oan de aksje moatte minsken har foar 7 novimber oanmelde. De beammen wurde yn tsien stiks útdield mei in maksimum fan 500 beammen. Krekt lykas by de foarige aksje giet it hjir opnij om beammen dy't troch de coronakrisis ûnferkocht bleaune, en dy't oars yn de fersnipperer komme soene.