Avine Fokkens: Friesenbrücke wurdt gewoan oplevere yn 2024

De âlde Friesenbrücke is net mear te brûken sûnt in slimme oanfarring yn 2015. De plannen foar de bou fan in nije brêge waarden komplisearre troch ekstra easken fan skipswerf Meyer Werft yn Papenburg. Meyer Werft is in grutte wurkjouwer yn Niedersachsen. It bedriuw bout grutte cruiseskippen en wol dêrom in sa breed mooglike trochfeart yn de nije spoarbrêge.

Tsientallen miljoenen djoerder

Neffens de plannen fan Deutsche Bahn wurdt de nije brêge dêrom in grutte draaibrêge. De plannen binne de ôfrûne simmer presintearre oan omwenners, sadat yn 2021 mei de bou begûn wurde kin. Yn in útlekt rapport is it Dútse Bundesrechnungshof lykwols kritysk oer sawol de planning as de begrutting. De Dútse rekkenkeamer mist in maatskiplike kostenbate-analyze yn de plannen foar de Friesenbrücke. Boppedat soe de brêge ek tsientallen miljoenen djoerder wurde kinne as rûsd.