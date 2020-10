Flinke taname tal coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It tal coronapasjinten op de Fryske ferpleechôfdielingen is flink tanaam. It binne der no 45, wylst dat twa dagen lyn noch 29 wiene.

Alles is wol ûnder kontrôle yn de Fryske sikehûzen, seit wurdfierder Frits Mostert. Se binne ree foar in taname yn de sifers.

Coronapasjinten op de ferpleechôfdielingen: