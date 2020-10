Sjinkie Knegt fynt earste shorttrackwedstriid fan it seizoen net ferantwurde

Knegt rydt wol gewoan: "Dat is ek wer sa wat. Dan bin ik wer dejinge dy't dwers is. Ik ha it oanjûn en de KNSB moat dan mar in beslissing nimme."

Mar neffens Knegt is it dus net ferantwurde. "We wurde tongersdei test, mar dat is it. Dus dan bist tongersdei negatyf, mar dan giest nei hûs. Ik sjoch myn bern, myn frou. Dan kinst it dochs noch krije. Dan is der net echt sprake fan in bubbel."