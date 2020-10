Wat wolsto witte oer it coronafirus? Longarts Wouter van Geffen (MCL) jout antwurd yn Weistra op Wei

Van Geffen is ferbûn oan de ôfdieling onkology en hâldt him benammen dwaande mei longkankerpasjinten. Hy hat syn oplieding yn Grins dien, wurke foar syn promoasje ûnder mear yn it Royal Hospital yn Londen. Foar in ûndersyk nei de 'longoanfal' wûn hy in ynternasjonale priis. Njonken syn wurk as medysk spesjalist, is Van Geffen as ûndersiker ferbûn oan it UMCG.

Hy is tusken 16.00 en 17.00 oere te gast yn it radioprogramma Weistra op Wei. Dat is net allinne op de radio, mar ek rjochtstreeks te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje, en online.

Stel dyn fragen hjir

Kinst dyn fragen ynstjoere mei de Omrop-app, of mei in berjochtsje nei 06 20 499 199. Maile kin ek, nei weistraopwei@omropfryslan.nl. En fan 16.00 oere ôf kinst mei de útstjoering belje. It telefoannûmer is 058 212 36 18.