Ljouwerter bedriuw yn Netflix-dokumintêre

De filmploech fan regisseur Tim Neeves kaam ferline jier op besite yn Ljouwert foar de opnamen. Hydraloop soarget derfoar dat minsken thús wetter opnij brûke kinne. It is ien fan de bedriuwen dy't útljochte wurdt yn de dokumintêre. Njonken de Ljouwerters binne der ek bedriuwen út Meksiko, Yndië en Denemarken portrettearre.

Hydraloop sit op de WetterCampus yn Ljouwert. Water Alliance, de koepelorganisaasje dêr, is bliid mei de film fan Netflix: "Het meest belangrijk is toch wel dat door de opzet van deze documentaire, met medewerking van veel beroemde namen, vooral een breed publiek bereikt kan worden. En dat is nodig: iedereen in de wereld moet weten dat schoon water schaars is en dat we er heel slim mee om moeten gaan."