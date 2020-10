Publykskolleezje Akademy Frjentsjer oer coronakrisis inkeld online te folgjen

Underwerp fan it maitiid al fêststeld

Professor Brakman fan de RUG praat woansdeitejûn oer de ekonomyske aspekten fan de coronakrisis. De kar foar dat ûnderwerp wie fan 't maitiid al makke, doe't se tochten dat it by in earste lockdown bliuwe soe. Se wisten doe net dat it wer ta strangere maatregels komme soe, sa fertelt Peter Polhuis fan de Akademy Frjentsjer.

Hieltyd minder oanwêzigen

It iepeningskolleezje troch Jan Terlouw yn de Martinitsjerke wie noch wol iepenbier, mar dan wol mei in beheind publyk. By it twadde kolleezje fan professor Hoppe mochten der mar tritich persoanen yn de tsjerke. It tredde kolleezje, troch professor De Ridder wie yn de Botniastins, mei noch minder publyk. De measten seagen it benammen troch de livestream.

Weromsjen

Woansdeitejûn is der dus ek wer in livestream. Fragen stellen nei ôfrin fan de lêzing kin net, mar in livestream dy't ek opnaam wurdt hat ek wer foardielen. No al kin de trije earder hâlden kolleezjes weromsjoen wurde.