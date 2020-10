Harns lit oarsaak earmoede yn gemeente ûndersykje

Hy tinkt sels dat it langer lyn al ûntstien is. "Harlingen is een havenstad, maar eeuwen geleden is de rijkdom al afgenomen. Er is iets ontstaan wat hardnekkig is. Vroeger had je de rijke kuststreek en de arme eilanden. Dat is nu andersom."

Oandacht foar spesifike gefallen

Schoute leaut wol dat der ferbettering mooglik is. "We zijn een paar jaar geleden met Harlingen Werkt begonnen, een speciaal project om meer aandacht te besteden aan werklozen. Meer aandacht voor specifieke gevallen, dat helpt. En Nieuw Zuid is een centrum voor maatschappelijke activering. Dat loopt hartstikke mooi. We gaan niet bij de pakken neerzitten."