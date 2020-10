Doarpen Weststellingwerf wolle meiprate oer hûzebou: "De nood is hoog"

Ek yn Weststellingwerf is krimp in probleem dat hieltyd grutter wurdt. Ynwenners wolle yn de doarpen wenjen bliuwe, mar lûke fuort út need. Neffens foarsitter Henk Haspers fan pleatslik belang De Eendracht yn Nijeholtpea binne der gjin geskikte hûzen. Foar de jeugd binne der gjin betelbere starterswenningen en foar de âlderein gjin oanpaste wenningen. "Dat vinden we een ongewenste ontwikkeling voor de leefbaarheid in onze dorpen. De nood is hoog."

Net praat mei doarpen

Jaspers wiisde der tiisdeitejûn by in kommisjefergadering op dat de doarpen op slot geane, as der in pear hûndert hûzen byboud wurde yn de Lindewijk yn Wolvegea. Mei de doarpen is dêr ek net oer praat. "Betrek ons bij dit soort belangrijke trajecten, het kan nog steeds. Geef concreet aan wat er in de dorpen mogelijk is."