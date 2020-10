Flinke taname tal coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It slagget guon GGD'en net om de húsdokter te ynformearjen wannear't ien fan syn pasjinten posityf test is op it coronafirus. It soe te folle tiid kostje om oan alle posityf teste minsken tastimming te freegjen oft de útslach nei de húsdokter mei en wat dan it e-mailadres fan de húsdokter is. Dat blykt út in brief fan foarsitter André Rouvoet fan koepelorganisaasje GGD GHOR Nederland, dy't yn hannen is fan NRC.

Húsdokters binne der fernuvere en lilk oer. "We moeten echt weten wie er besmet is", seit ien fan harren. "We weten nu uit studies dat als je bij een ernstig zieke coronapatiënt vanaf zeven dagen na de eerste klachten begint met wat zuurstof én dexamethason (een ontstekingsremmer) herstelkansen echt groter zijn. Maar dan moet je wel weten wíé er besmet is."