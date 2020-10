Coronanijs woansdei 21 oktober: 138 nije besmettingen

Minsken dy't posityf test binne op covid-19 en (noch) gjin lêst hawwe fan symptomen krije it RIVM-advys trije dagen yn selsisolaasje te gean. Bekende firologen sette fraachtekens by de foarskreaune 72 oeren, no't it tal besmettingen tanimt.

It soe feiliger wêze om tsien dagen selsisolaasje oan te hâlden. "Want het duurt tot maximaal tien dagen tot je klachten krijgt", seit Niesters fan UMCG.

It RIVM lit witte dat it belied is derop rjochte is om út te sluten dat minsken yn de saneamde pre-symptomatysk faze sitte, dêr't neffens it ynstitút meastal binnen 72 oeren symptomen ûntwikkele wurde. Mei de tafoeging dat it Outbreak Management Team him de kommende tiid nochris bûge sil oer it belied.