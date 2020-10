138 nije coronabesmettingen yn Fryslân, tweintich minder as juster

De twadde coronaweach treft Fryslân flink hurder as de earste. Sikehûzen skale de reguliere soarch ôf. Dútslân stiet klear om Nederlânske pasjinten oer te nimmen. Mar hoe grut is de kâns dat ik dêr telâne kom? Is it wier dat der kankergefallen oer de kop sjoen wurde, omdat dokters tinke dat it om corona giet? En krij ik no yn it sikehûs noch wol deselde soarch, dy't oaren foarich jier krigen ha? Alle fragen dy'tst hast oer it coronafirus, kinst stelle oan longarts Wouter van Geffen fan it MCL. Hy is tusken 16.00 en 17.00 oere te gast yn it radioprogramma Weistra op Wei. Dat is net allinne op de radio, mar ek rjochtstreeks te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje, en online.

Stel dyn fragen hjir

Kinst dyn fragen ynstjoere mei de Omrop-app, of mei in berjochtsje nei 06 20 499 199. Maile kin ek, nei weistraopwei@omropfryslan.nl. En fan 16.00 oere ôf kinst mei de útstjoering belje. It telefoannûmer is 058 212 36 18.