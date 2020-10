Dielscooters hieltyd faker yn it paad efterlitten, Ljouwert siket nei oplossing

Noch mar in wike nei't de dielscooters yn july foar it earst yn de binnenstêd fan Ljouwert stiene, dûkten der al ferskate foto's op fan scooters yn it wetter en midden op it fytspaad. It is fansels net de bedoeling dat se dêr efterlitten wurde, mar it bart noch hieltyd.

Neffens wethâlder Friso Douwstra fan Ljouwert binne der in soad minsken dy't gebrûk meitsje fan de scooters. Hy sprekt fan in sukses, mar is fierders net te sprekken oer it gedrach fan de minsken dy't de scooters oeral efterlitte. "It freget natuerlik fan jo en ik as brûker fan dy scooter dat je je gewoan oan de normale ferkearsregels en fatsoensnoarmen hâlde. Dus as je sa'n scooter brûke, gean dan net lomp in scooter op it trottoir dwers parkearje. Dat mei normaal net en no ek net."

No parking zones

Der moat goed sjoen wurde nei de regulearring, want ekstra regels binne neffens Douwstra net perfoarst in oplossing. Hy wol mei Go Sharing sjen oft der saneamde no parking zones komme kinne, dêr't de scooters net parkearre wurde meie. "Ien fan de foarbylden is de binnenstêd, op de pleinen wolle we it net. Of by it stasjon dêr't fytsen net stean meie." In oare oplossing soe wêze om just oan te jaan op hokker plakken de dielscooters wol parkearre wurde meie.