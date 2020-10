Giovanni Korte helpt Cambuur oan kopposysje: "Daar doen we het voor!"

Trainer Henk de Jong wie hiel tefreden oer it spul fan Korte. "Dy gunne wy it allegear, wy binne stapelgek mei Giovanni Korte. Yn sokke wedstriden is it geweldich datst sa'n jonge hast", sei De Jong.

De trainer is bliid dat de Ljouwerters NAC aardich ienfâldich ferslaan koene. "Fansels wol tsjin in NAC dat wol wat spilers mist, mar der stie noch wol in goeie ploech. Wy ha it echt goed dien, wy ha leau ik ien kâns weijûn."

"Ik woe dat ik njoggen kear wikselje mocht"

Krekt foardat Mitchel Paulissen de 0-2 makke, like De Jong fan plan de middenfjilder te wikseljen. "Ik ha ek Robin Maulun, dy is ek goed", laket De Jong. "It is jammer dat ik net njoggen kear wikselje mocht, want dy jonges op de bank binne ek sa fanatyk."

In ôffaller foar Cambuur wiene de blessueren fan sintrale ferdigeners Schouten en Mac-Intosch, dy't yn de twadde helte útfoelen. De Jong wit noch net hoe swier oft dy blessueren binne. "Dat is efkes ôfwachtsjen foar freed, mar dy oare jonges witte ek hoe't wy fuotbalje", wiist De Jong op ynfallers Kramer en Nieuwpoort.