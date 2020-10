Minister: Natuerdoelen Waadsee net liedend foar binnendyks lânbougebiet

Yn it ûntwerp fan de Waddenagenda, dy't op 5 novimber foar it earst yn de Twadde Keamer behannele wurdt, wurde sokke nije sônes en ferbiningen wol neamd as in soarte fan 'yntegrale oanpak' om de natuer fan it Waad te fersterkjen. It betsjut lykwols net dat de begrinzing fan it Natura 2000-gebiet no wizige wurdt, sa lit de minister witte oan de keamerleden Aukje de Vries (VVD) en Helma Lodders (VVD) yn antwurd op keamerfragen fan it twatal.

Ek soe der socht wurde moatte nei oplossingen foar it hieltyd sâlter wurden fan de lânbougrûn en foar de klimaatferoaringen. De sektor wiist op it grutte belang fan de besteande poatierappelteelt foar de wrâld. De betreffende ministearjes sille noch yn petear mei de lânbou-organisaasjes, sa is tasein.