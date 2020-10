Auto rydt frou op fyts oan yn Ljouwert wylst se grien ljocht hat en rydt troch

De plysje siket tsjûgen fan in ûngelok dêr't de bestjoerder fan in Peugeot by trochriden is. It ûngelok wie op it Oostergoplein yn Ljouwert. De bestjoerder fan in grize Peugeot 206 stie foar it ferkearsljocht op de Aldlânsdyk. De auto bleau oant twa kear stilstean, wylst it ljocht op grien stie. Doe't it foar de fytsers op grien gie, luts de bestjoerder op en skepte in fytser.