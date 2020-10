Feilichheidsregio's foar strangere hanthavening coronaregels

Der sil stranger hanthavene wurde op de coronaregels. Jûns nei acht oere mei alkohol op strjitte of mei in groep grutter as fjouwer minsken wurdt mei boeten bestraft. Minsken gean te los mei de regels om, dus is in hurde oanpak nedich, sizze de feilichheidsregio's. Ek boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert, foarsitter fan Veiligheidsregio Fryslân, stiet achter in hurdere oanpak.