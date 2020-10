Tsjerken helpe minsken dy't it dreech hawwe mei twadde coronaweach

Op It Hearrenfean binne se der ek drok mei. Yn de protestantske gemeente dêr rint de aksje 'Houd moed, heb lief.' It is in tekst ynspirearre op 1 Korintiërs 13, fers 7.

It is in ferhaal dat in soad steltsjes brûke by harren houlik, seit dûmny Anne-Meta Kobes. "In die tekst staat: de liefde helpt je om altijd vol te houden. Dat is wat we nu nodig hebben. Daarmee proberen we mensen een beetje te ondersteunen."