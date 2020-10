Blokje-om-app hellet thúswurker Sytske út Snakkerbuorren út 'e burostoel

Op de app kinst foar de kilometers, mar ek it tiidstip fan de kuiertocht punten fertsjinje. Sytske tocht earst dat se net genôch rint om goed meikomme te kinnen yn 'e app. Mar se makket safolle kuierkes foar en nei it thúswurkjen, dat se no sels boppe-oan de list stiet.

"Ik sjoch troch de dei hinne op de app om te sjen oft in kollega my ynhelle hat. As dat sa is, meitsje ik in ekstra kuierke. Ik bin wol in bytsje kompetityf wurden."

Bykommend foardiel foar Sytske is, is dat se op har kuierkes ek oare minsken tsjinkomt dêr't se op ôfstân in praatsje mei meitsje kin.