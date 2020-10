Letitia de Jong moat NK ôfstannen oan har foarby gean litte

Alde blessuere

Sa goait in blessuere op 'e nij roet yn it iten fan de Feanwâldster. Ferline jier hie se krekt har skouder út 'e kom hân foar de start fan it seizoen en no sit se dus mei de ûntstekking yn har heup. "It is in âlde blessuere. Ik haw it al fiif kear earder hân. It is in swak plak wurden en eins in oerbelêstingsblessuere. Dat spilet wer op en is hiel ferfelend."

Der hawwe ferskate ûndersiken nei de blessuere west, sels in second opinion, mar sûnder resultaten. Yn july krige De Jong foar it earst lêst fan de heup. In ynjeksje soarge derfoar dat se wol refalidearje koe en op in bepaald momint ek wer it iis op koe. "Dat wie wat te gau en dus is it weromkaam. Doe hawwe we sein: de wrâldbekers falle fuort, dus is der yn it foarseizoen ynternasjonaal net in soad te heljen. Dêrom hawwe we derfoar keazen om sa feilich mooglik wer op te bouwen en my te rjochtsjen op it WK-kwalifikaasjetoernoai yn desimber."

It betsjut dat De Jong it NK ôfstannen (30 oktober oant en mei 1 novimber) mist en mooglik ek it NK sprint (28 en 29 novimber). Al hâldt se wat dat lêste toernoai oanbelanget in slach om 'e earm. "It NK sprint soe noch kinne. Dat slút ik net út. Mar alle keuzes stean yn it teken fan ein desimber."