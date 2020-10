Idee driuwende wente wint duorsumenspriis Súdwest-Fryslân: oplossing foar krimp

De wenarken, mei in hierpriis ûnder de hiersubsydzjegrins, binne in goedkeap alternatyf foar klassike huzebou. "Se kinne in oplossing wêze foar de krimp yn in gemeente lykas Súdwest-Fryslân", fynt de sjuery.

Dy is ek tige te sprekken oer it feit dat de wenten fan it iene plak nei it oare oerbrocht wurde kinne. "Dêr't de wenningkrapte op dit stuit it heechst is, hoecht dat oer tsien jier net mear sa te wêzen. De wenten kinne dan ferpleatst wurde nei in nij gebiet."

De beide priiswinners hoopje harren idee út te bouwen ta in bedriuw dat soksoarte wenten yn produksje nimt foar hiel Fryslân en úteinlik der ek dêrbûten.