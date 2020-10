Der binne yn de ôfrûne 24 oeren mear coronabesmettingen fêststeld yn Súdwest-Fryslân as yn Ljouwert: 33 om 26. Yn totaal binne der it ôfrûne etmiel 158 nije coronabesmettingen fêststeld yn Fryslân. Dat binne der alve mear as in dei earder.