Fytsersbûn wol gjin fytshelm, mar oare maatregels tsjin ûngelokken

Deputearre De Rouwe sei yn de Steatekommisje twa wiken lyn dat de Fietsersbond grut foarstanner is fan it aktyf stimulearjen fan de fytshelm. Net it ferplichtsjen, mar wol it frijwillich brûken. Dat is net sa, seit it bûn.

De fytshelm foarkomt ek gjin ûngelokken, seit it bûn. "In het gunstigste geval beperkt het de impact van een fietsongeval. Het aantal verkeersongevallen zal volgens de constant risico theorie van Wild zelfs toenemen." Sa is ek it tal sky-ûngelokken tanaam nei de ynfiering fan de skyhelm, itselde jildt foar de hurdfytserij.

Gefaarlike krusingen oanpakke

De Fietsersbond sjocht leaver dat de Steaten mei foarstellen komme om it tal fytsûngelokken foar te kommen. Neffens it bûn moatte gefaarlike krusingen mei provinsjale diken dêrom oanpakt wurde, moat de maksimumsnelheid yn it bûtengebiet nei 60 kilometer yn 'e oere en moatte der mear frijlizzende fytspaden yn it bûtengebiet komme.