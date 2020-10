ChristenUnie wol fytshelm stimulearje, mar fytsersbûn is tsjin

Deputearre De Rouwe sei yn de Steatekommisje twa wiken lyn dat de Fietsersbond grut foarstanner is fan it aktyf stimulearjen fan de fytshelm. Net it ferplichtsjen, mar wol it frijwillich brûken. Dat is net sa, seit it bûn. "Het is jammer dat de discussie vaak terechtkomt op de helmen, als het gaat om veiligheid", seit Kees Mourits fan it bûn.

"Er zijn vrij veel fietsongevallen, vorig jaar iets van 1.500 in Fryslân waarbij iemand in het ziekenhuis terechtkwam. De vraag moet zijn: hoe voorkom je die fietsongevallen?"

Mooglik sels mear ûngelokken troch fytshelm

De fytshelm foarkomt gjin ûngelokken, seit it bûn. "In het gunstigste geval beperkt het de impact van een fietsongeval. De kans is groot dat er juist meer verkeersongevallen plaatsvinden. Door een helm ga je je veiliger voelen, bewust en onbewust. Dan gaan mensen zich onveiliger gedragen."

Gefaarlike krusingen oanpakke

De Fietsersbond sjocht leaver dat de Steaten mei foarstellen komme om it tal fytsûngelokken foar te kommen. Neffens it bûn moatte gefaarlike krusingen mei provinsjale diken dêrom oanpakt wurde, moat de maksimumsnelheid yn it bûtengebiet nei 60 kilometer yn 'e oere en moatte der mear frijlizzende fytspaden yn it bûtengebiet komme.