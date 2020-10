Bordelen Ljouwert ticht, soargen oer prostituees sûnder wurk

De bordelen binne tongerdei sluten. Sawat fyftjin prostituees hawwe wurk fûn by oare bordelen yn Ljouwert, lykas Het Hofje, fertelt Karin Werkman fan Fier. Oaren gean earder nei hûs of nei famylje yn it thúslân.

Boadskippen betelje

Mar der bliuwt in groep oer dy't help nedich hat. Sy binne no noch op de Weaze, by kunde of yn harren eigen hûs. Der is wol kontrakt mei de maatskiplik wurkers fan Fier en in jobcoach helpt de prostituees om oar wurk te finen, ek bûten de prostitúsje. Probleem is hoe't se op dit stuit de boadskippen betelje moatte of hoe't se omgean moatte mei skulden.

Bern ûnderhâlde

Mear as de helte fan de troffen froulju hat bern, seit Werkman. Dy moatte se ûnderhâlde. Faak giet it om bûtenlânske froulju, bygelyks út de Dominikaanske Republyk mei in Spaansk paspoart en mei bern yn Spanje. Mar der sitte ek froulju by út Bulgarije of Roemenië dy't grutte problemen hawwe. Sy kinne net werom nei harren thúslân fanwege de corona.

Fier hat alle twa wiken oerlis mei de gemeente, it Leger des Heils en de GGD om te besjen hoe't se helpe kinne.