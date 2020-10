Wjerstân tsjin ferheging toeristebelesting yn Noardeast-Fryslân

"De toeristebelesting wurdt betelle troch, it wurd seit it al, de toeristen. Mar der komt neat werom nei de toerist ta. We kinne der neat fan ynvestearje", seit Van der Meulen.

"Minsken mei in tinte soene graach in picknicktafel op it plak ha wolle, sizze se wolris. En we woene graach ris in buordsje nei de camping ta ha. Soks kin faak net", fertelt Van der Meulen. "Dan krije we nul op it rekest. Of we moatte it sels dwaan."

Op 29 oktober praat de ried oer de ferheging fan de toeristebelesting.