Hieltyd mear besmettingen by skoalbern, RedTeam slacht alarm

Tsientallen tsjerken en kristlike organisaasjes ha yn in brief oan it kabinet oanbean om mei te helpen yn de twadde coronagolf. Se skriuwe dat se beskikber binne om yn alle stêden, doarpen en wiken en ree binne om gebouwen en frijwilligers beskikber te stellen.

"We willen niet dat ook maar iemand in ons land - of die nu gelovig, anders gelovig of niet gelovig is - in eenzaamheid en zonder naastenliefde door deze zware tijd zou moeten gaan", stiet yn de brief.