Coronanijs tiisdei 20 oktober: 158 nije besmettingen fêststeld yn Fryslân, twa stjergefallen

De rjochter hat de eask ôfwiisd fan de hoareka-ûndernimmers dy't woene dat de coronasluting fan tafel fage wurde soe. It beslút fan Den Haag om de hoareka fjouwer wiken te sluten, is terjochte, seit de rjochtbank. Tsientallen ûndernimmers hiene har by de saak oansluten en de Fryske hoareka stie der ek achter.

Foarsitter Corné van de Erve fan it Frysk hoarekabûn seit dat der no dúdlikheid is foar de kommende wiken, mar wol ek besluten fan de oerheid foar de tiid dêrnei. "Het zou wat dat betreft heel erg fijn als de overheid volgende week of deze week een besluit neemt of wij wel of niet met kerst open zijn. Want dan hebben wij in ieder geval als horeca-ondernemer een beetje perspectief."