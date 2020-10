158 nije besmettingen fêststeld yn Fryslân, twa stjergefallen

By trije bewenners en twa meiwurkers fan wensoarchsintrum De Batting yn Harns is it coronafirus fêststeld. De earste besmetting waard ôfrûne wykein fêststeld. Alle bewenners en meiwurkers fan de twa ôfdielingen dêr't it om giet, wurde test.

De ôfdielingen fan de bewenners by wa't it firus fêststeld is, binne folslein isolearre fan de oare bewenners fan De Batting. Der is tydlik gjin besite tastien op de twadde etaazje fan it gebou. Dan giet it net allinnich om de ôfdielingen dêr't de besmettingen binne, mar fanwege de rinrûtes ek op twa ôfdielingen op deselde etaazje.