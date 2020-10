'We sette troch': fan sjongster nei personal shopper

"Yn it begjin haw ik earst in pear wiken thús sitten. Ik fûn it firus wol aaklik", seit Froukje Kits. Gewoanwei wie dit in perioade foarôfgeand oan in drokke tiid. Mei har bedriuw MBN-Producties docht se de ferkeap fan kaartsjes foar teäterfoarstellingen. Dêrnjonken docht se ek de publisiteit. Yn de tiid dy't oerbliuwt pakt se de mikrofoan sels op foar optredens mei de coverband Boulevard. "Ik hie fuort wol troch dat it hiel lang duorje koe. Stilsitte is neat foar my, je krije al in útkearing fansels, mar ik ferfeelde my en dus bin ik begûn mei sollisitearjen."

Sektor leit stil

Maklik wie dat net, seit Kits: "Yn april bin ik begûn en ik moat sizze dat it best dreech wie." Har hiele libben draait om muzyk. "De hiele sektor leit stil. Dan is it wol dreech."

Oprop fan kleanwinkel

Al mei al seach se in oprop fan in bekende, Margriet Terpstra fan in kleanwinkel yn Ljouwert: "Ik haw kontakt mei har opnaam en frege oft it doel hie om te skriuwen mei myn hast fyftich jier, of dat sy in jong famke socht." It hie doel, liet Terpstra witte. Kits mocht in dei meirinne en dat befoel fuortendaliks goed: sy koe oan de slach.

Froukje Kits fertelt hoe't se optimistysk bliuwt: