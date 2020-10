Kick Out Zwarte Piet hat krityk op Ljouwerter Grize Piten

In tal yntochtkomitees, wêrûnder dy fan Ljouwert, kaam mei 'de nije Pyt'. Der is keazen foar in Grize Pyt, om't dizze neffens de komitees in neutrale kleur hat. Wichtich is neffens har dat de kleur fan de Pyt net mei in hûdskleur ferlike wurde kin, mar Kick Out Zwarte Piet sjocht dat dus oars.

"Gênant"

"De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden, zijn gênant en tonen aan dat men het uitbannen van racisme niet serieus neemt", sa skriuwt de groep yn in parseberjocht. De roetfeechpyt- of skoarstienpyt kin neffens KOZP wol.

GrienLinks yn Ljouwert pleite al langer foar in yntocht sûnder de tradisjonele Swarte Pyt, mar fûn de Grize Pyt in stap yn de goede rjochting.