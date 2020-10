Voedselbanken moatte kreatyf wêze om elk help te jaan

Bygelyks by de voedselbank fan It Hearrenfean. De minsken dy't hjir alle wiken yn it spier binne om it iten goed te ferdielen ûnder de minsken sjogge ek dat de sitewaasje feroaret. Bestjoerslid Froukje de Jong: "Wy moatte de hiele tiid bykeapje, alle wiken keapje wy farske griente yn." Benammen foar de houdbere produkten rint it magasyn alle wiken leech. Op it Hearrenfean merke se fierder dat de tsjerken net mear folslein beset binne. "Dêr krigen wy ek in hiele protte fan, mar tsjerken meie net in soad minsken ûntfange, en dat skeelt yn ús foarried."

Grientebrigade

Eefkes fierderop yn wyksintrum De Klomp yn Ljouwert moatte se ek alle seilen bysette om de minsken te helpen. Sa is der in spesjaal projekt, de 'groente en fruitbrigade'. Dat giet om santjin minsken yn de wyk dy't it sa min hawwe dat der griente út de tún fan Techum komme moat. Der wurde tongersdeis santjin taskes ferpakt, mei wat fruit by de supermerk wei. En dan kinne minsken sa'n taske ophelje. Mar it wyksintrum hat yntusken al minsken op de wachtlist, de tún rint leech, en der is aanst gjin griente mear. Dat is wol in probleem, sa seit de wurdfierder fan it wyksintrum.