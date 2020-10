Cambuur tsjin NAC Breda: "Wy moatte ús sels net ryk rekkenje"

Ek foar de wedstriid fan tiisdei is de ploech noch bepaald net kompleet, mar dat is foar Cambuur trainer Henk de Jong gjin reden om der fanút te gean dat it in maklike wedstriid wurde sil. "Wy sille NAC seker net ûnderskatte. Sy hawwe in hiele goeie ploech. Ik rekkenje mysels absolút net ryk. We moatte wer fol oan de bak".

Mooglik keepersprobleem

Cambuur krijt foar de wedstriid mooglik in keepersprobleem. Keeper Sonny Stevens moast de training moandei earder einigje troch in blessuere. It is op dit stuit noch net dúdlik hoe earnstich dy blessuere is. Mocht Stevens net spylje kinne, dan sil de achttjin jierrige Brett Minnema syn debút meitsje, want twadde keeper Pieter Bos is ek blessearre.