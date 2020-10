Cambuur-doelman Stevens hopet fit genôch te wêzen foar NAC

By Cambuur is Issa Kallon noch net ynsetber. Hy hat in hamstringblessuere en de ferwachting is dat hy freed wol wer spylje kin. Delano Dalan slút wer oan by de seleksje nei in blessuere. Henk de Jong sil de opstelling fierder litte sa as dy wie tsjin FC Dordrecht snein. Giovanni Korte is de ferfanger fan Kallon en dêrnjonken hat De Jong de beskikking oer in sterke reservebank.

By winst koprinner

As Cambuur wit te winnen fan NAC Breda, dan is de ploech fan Henk de Jong koprinner, mei ien punt en ek ien wedstriid mear as NAC Breda. De trainer fan Cambuur is him dêrfan bewust. "Ja, dat wit ik. ik folgje fansels ek de útslaggen. Mar it seit noch neat. We moatte no noch 31 wedstriden, hin. In perioadetitel? Dêr hâld ik my net mei dwaande, mar ik fûn it fansels wol moai dat konkurrint Almere City net fierder kaam as 2-2 tsjin FC Dordrecht."

Ferdigener Erik Schouten: