Twa dokumintêres Omrop Fryslân nominearre foar Noorderkroon

De film 'Doorgaan' is makke foar it projekt Nije Eagen. It fertelt it ferhaal fan boksleginde en -coach Piet Rozendaal út Ljouwert. Piet is grut wurden oan de Boterhoek yn Ljouwert, in buert fan earmoede. De Prinsetún wie Piets earste boksring. Buert tsjin buert. Je wiene inoars freon en fijân.

'Doorgaan' is in dokumintêre oer krêft en oerlibjen. Wat dogge je, as it libben je 'knock-out' slacht? Bliuwe je lizzen, of geane je wer stean?