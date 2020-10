Anouska Koster en Aafke Soet stappe oer nei Jumbo Visma

Jumbo Visma is al aktyf yn de hurdfytswrâld mei in WorldTour-ploech, mei ûnder oaren Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen. Ek is der in Jumbo Visma reedrydploech mei ûnder oaren Sven Kramer en Antoinette de Jong. Fan takom seizoen ôf sil de sponsor dus ek aktyf wêze yn it frouljushurdfytsen.