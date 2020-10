Wolkom yn Ytkafee Kabine: frachtweinsjauffeurs mei it miel op skoat

By sjauffeurskafee Truckstop yn Boalsert besykje Arie Rinsma en Nynke Wijnia de sjauffeurs noch sa goed as mooglik op te fangen. "Yn it shop-gedielte kinne sy harren wat opfrisse. Jûns krije sy in koade om nei binnen te kommen, der binne dûsen beskikber en der is ek in kofjeautomaat. Iten kin besteld wurde. Sy moatte de namme op de auto efkes trochjaan en dan bringe wy it iten nei de sjauffeurs," seit Nynke Wijnia.

Elektryske autopet

Dêrfoar is spesjaal in elekryske autopet oanskaft. "Dan binne wy krekt wat sneller," laket Wijnia. "Mar eins is it in skrinende situaasje. De sjauffeurs binne in hiel grut part dan de dei yn de frachtweinauto, jûns binne sy wol efkes ta oan wat ûntspanning. Efkes mei-inoar prate. Wat dat oanbelanget is der gjin geselligens op it stuit."

Ek it sanitêr is wichtich. "Dat moat wol iepen bliuwe. Want fiif dagen net dûse, dat moat dochs net kinne yn dizze tiid? Efkes der út en nei it húske, dat is tige wichtich", seit Wijnia.

Skoft is wichtich

Neffens har moatte truckers der somtiden tsjinoan fleane om noch earne binnen te kommen foar iten. En ek net eltse frachtwein hat in magnetron mei. Wijnia jout oan dat der ferline jier in regeling kaam is om derfoar te soargjen dat sjauffeurs net te lang sûnder skoft yn de kabine sitte. "Ma no moatte sy wol wer dagen yn de truck sitte. Dat liket my net de bedoeling."