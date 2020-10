Haadfertochte wappenhannel Easterwâlde lit ferstek gean by pro forma sitting

De earste fertochte dy't moandeitemoarn wol foar de rjochter stie, wie in 37-jierrige man út Drinte. Hy wie mei-eigener fan de kringloopsaak en frege om skoarsing fan syn foararrest. De man sit al acht moannen fêst en soe neffens syn riedsfrou mar in 'lytse rol' spile ha yn de saak. Wannear't der oer wapens en drugs praat waard yn de kringloopwinkel dan rûn de 37-jierrige fertochte neffens eigen sizzen it kantoar út.

Net foar neat kaam

De Ljouwerter rjochtbank wiisde it fersyk fan de fertochte lykwols ôf, om't de saak noch net hielendal klear is. De rjochter joech oan ree te wêzen it fersyk letter op 'e nij te besjen. "Mooi, dan ben ik hier toch niet helemaal voor niks gekomen", liet de fertochte witte.