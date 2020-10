Haadfertochte wapenhannel Easterwâlde lit ferstek gean by pro-formasitting

De fertochte út Easterwâlde frege fia syn advokaat mr. Sonny Jansen ek om skorsing fan it foararrest. Dat fersyk waard troch de rjochtbank ôfwiisd fanwege de swiere fertinkingen tsjin de man, lykas wapenhannel en it meidwaan oan in kriminele organisaasje. De rjochtbank joech de man wol gelyk yn syn klacht dat er gjin tagong hat ta syn eigen strafdossier. De rjochtbank joech de offisier fan justysje de opdracht om, yn oerlis mei de ynrjochting dêr't de man ferbliuwt, de fertochte sa gau mooglik digitaal tagong te jaan op in befeilige laptop. It strafdossier is frijwat mânsk en bestiet út 37 ordners en mear as 500 gigabyte oan ôfharke telefoanpetearen.