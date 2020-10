Judoka's Tornike Tsjakadoea en Natascha Ausma nei acht moannen wer yn aksje

Judoka's Tornike Tsjakadoea en Natascha Ausma komme takom wykein foar it earst sûnt acht moannen wer yn aksje op in ynternasjonaal toernoai. Se hearre by in groep fan 13 Nederlânske judoka's dy't dan meidogge yn it Hongaarske Boedapest oan de World Tour.