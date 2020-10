Teaterstik 'Wat Soesto' kommende wiken ôfsein

De premiére soe no freed plakfine yn teater Snits en hjirnei soe it stik sa'n fjirtich doarpshûzen yn Fryslân oandwaan. It is tastien om maksimaal mei tritich man nei in teaterstik te sjen. Dochs hat Pier21 it beslút naam om alles te fersetten. Want ek al meie der lytse groepkes minsken by elkoar komme, tagelikertiid ropt it kabinet ek op om it tal kontaktmominten te beheinen en sa min mooglik te reizigjen.

De foarstellingen dy't oant 11 novimber pland steane, wurde ôfsein en op in letter momint op 'e nij ynpland. De foarstellings nei 11 novimber geane foarearst wol troch. Kaarthâlders krije in persoanlik berjocht.