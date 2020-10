Lêste druveplukdei yn Sint-Nyk: "Wy gean troch waar en wyn"

Nei't de netten, dy't de druven foar wespen en fûgels behoedzje moatte, fan de stokken ôfhelle binne, kin it plukken begjinne. Yn totaal steane der op de wyngerd yn Sint Nyk 2.000 stokken, dêr't in grut diel al fan rispe is. De lêste druven, sa'n 600 stokken, sille moandei fan de plant ôfhelle wurde. "Wat no noch hinget, is in ras dat as lêste rispe wurdt fan de fjouwer dy't wy stean hawwe", fertelt Jântsje Hoogkamp fan de wyngerd. "Dy hat echt in hiel lange tiid nedich om ryp te wurden."

Frijwilligers

It plukken wurdt moandei dien troch in groep frijwillers, foaral minsken út de kennissekring, fertelt Hoogkamp. "Je binne der efkes út", nimt ien fan de frijwilligers as reden om te helpen. De wyn wurdt dêrnei yn Twente makke en komt dan yn flessen werom nei Sint Nyk. De druven dy't moandei plukt wurde, binne oer twa moannen al wite wyn. Mei reade wyn duorret it wat langer, dat duorret in healjier foar't it goed op smaak is.