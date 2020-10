Dochs gjin coronabesmettings by SC Hearrenfean | Leararen wolle strangere maatregels

Frachtweinsjauffeurs kinne troch de nije coronamaatregels suver net mear de frachtwein út. Op plakken dêr't se lade en losse, wurdt se ferteld om mar yn de frachtwein te bliuwen. Trochdat alle hoareka ticht is, moatte se it iten by truckersrestaurants yn de kabine ite. Sels it finen fan in húske is somtiden dreech.

By sjauffeurskafee Truckstop yn Boalsert besykje Arie Rinsma en Nynke Wijnia de sjauffeurs noch sa goed as mooglik op te fangen: