Basketbal wol gewoane kompetysje |147 nije besmettingen yn Fryslân

De Dutch Basketball League wol sa lang as mooglik fêsthâlde oan de hjoeddeistige opset fan de kompetysje. Ek no't it seizoen fanwege de nije coronamaatregelen foarearst ôfbrutsen is. Dat is moandei besluten, yn in grut oerlis.

Dit betsjut dat it útgongspunt bliuwt dat der in folweardige kompetysje komt, fan ien folsleine spylronde. Hjirnei folget in pûlfaze mei ôfsplitsing yn elite A en B. De úterste deadline foar in eventueel oar spylskema leit op heal jannewaris. De klups binne ree om yn it earst fearnsjier fan it nije jier twa wedstriden yn 'e wike te spyljen, sadat der yn april in play-off-faze spile wurde kin.

De klups, wêrûnder Aris út Ljouwert, ferwachtsje ûngefear twa wiken nedich te hawwen om harren team wer wedstriidfit te krijen nei de lockdown fan no.

De DBL besiket yn oparbeidzjen mei oare professionele topsporten en NOC*NSF by de oerheid te lobbyen foar in fuortsetting fan de gewoane trainingen. Ek wurdt der praat oer it wykliks testen fan spilers en stêf.